MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSağlık raporu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
24.09.2019 - 10:41 | | İHA

Sağlık raporu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçeğe aykırı olarak engelli sağlık raporu aldırdıkları tespit edilen, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu toplam 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sağlık raporu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Sağlık raporu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Sağlık raporu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Sağlık raporu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Kadınhanı ilçesi Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan S.B.'nin Konya'daki iki hastanede çalışanlarla birlikte sahte engelli sağlık raporu aldırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda şüphelilerin tespit edilmesinin ardından harekete geçildi.

Engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varHatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan askeri kamyonet devrildi. Hatay Valiliği, kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin yaralandığını açıkladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Silivri Belediye Başkanı'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Son dakika... Silivri Belediye Başkanı'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

SON DAKİKA... İstanbul'da korkutan deprem... Son depremler neler?

SON DAKİKA... İstanbul'da korkutan deprem... Son depremler neler?

Son dakika... İstanbul'da deprem korkuttu!

Son dakika... İstanbul'da deprem korkuttu!

Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sıradaki Haber