Şah Mat filmi konusu ve başrol oyuncuları

Şah Mat filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Edward Zwick'in yer aldığı film 2015 yılında vizyona girdi ve Türkiye'de beklenen ilgiyle karşılaşmadı. Peki Şah Mat filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

ŞAH MAT FİLMİ KONUSU

Soğuk Savaş döneminde geçen filmde, Bobby Fischer Amerika'nın satranç alanında görmüş olduğu en büyük yetenektir. 1972 Dünya Satranç Şampiyonası gelip çatar ve Fischer ile Rus şampiyon Boris Spassky arasındaki epik maç böylece başlamış olur. Ruslar o döneme kadar satrançı domine eden taraftır ancak ilk kez Amerika'nın satranç masasında Rusya'ya karşı galip gelmesi ihtimali doğmuştur. Bu zorlu maçın heyecanı medyanın da etkisiyle yayılmaya devam ederken Fischer tüm dünyanın ona karşı bir komplo girişiminde bulunacağı paranoyasını yaşamaya başlar...

Gerçek olaylardan uyarlanan filmde yenilmez Rus şampiyon Boris Spassky ile Amerikalı genç satranç oyuncusu Bobby Fischer'ın haftalar süren unutulmaz rekabeti konu ediliyor. Reykjavik'de geçen hikayenin başkarakterlerine Liev Schreiber ve Tobey Maguire ikilisi hayat veriyor. Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda bulunan isim Edward Zwick.

ŞAH MAT FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Lily Rabe, Robin Weigert, Michael Stuhlbarg, Tobey Maguire, Peter Sarsgaard, Liev Schreiber