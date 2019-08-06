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06.08.2019 - 07:50| FERİT ZENGİN / İstanbul

Sahte içkide mobil üretim

İstanbul’da şüphe üzerine incelenen park halindeki bir kamyonet mobil sahte içki üretim aracı çıktı.

Sahte içkide mobil üretim

Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi’nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, şüphelendikleri park halindeki kapalı kasa bir kamyonette dışarıdan inceleme yaptı. İnceleme sırasında araç içerisinde bir kişinin yattığını gören bekçiler, uyandırdıkları Şaban S. isimli şahsı aşağıya indirip, araçta arama yaptılar.

Kamyonet imalathane

Yapılan aramada, 3 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte viski, 6 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte votka, 10 adet 0,25 litrelik pet şişeler içerisinde sahte votka, 8 adet 0,7 litrelik cam şişelerde bandrolsüz kaçak rakı, 8 adet 1,5 litrelik pet şişeler içerisinde şekerli su, 1 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde ballı su, 5 adet 0,33 litrelik cam şişe içerisinde sahte rakı, 2 adet 0,5 litre içerisinde sahte rakı, 1 adet 1,5 litrelik hazır meyve suyu alkol karışımı sıvı madde, 5 adet 5 litrelik boş cam şişe, 41 adet 0,5 litrelik boş pet şişe, 31 adet 0,25 litrelik boş pet şişe ele geçiren bekçiler, el konulan aracı karakol kapısına çekerken gözaltına alınan Şaban T. polislere teslim edildi. Emniyet ve savcılık ifadesinde sahte içki ürettiğini itiraf edip, kapalı kasa kamyoneti “Mobil sahte içki imalathanesi”ne çeviren Şaban T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
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