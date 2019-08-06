Sahte içkide mobil üretim

Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi’nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, şüphelendikleri park halindeki kapalı kasa bir kamyonette dışarıdan inceleme yaptı. İnceleme sırasında araç içerisinde bir kişinin yattığını gören bekçiler, uyandırdıkları Şaban S. isimli şahsı aşağıya indirip, araçta arama yaptılar.

Kamyonet imalathane

Yapılan aramada, 3 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte viski, 6 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte votka, 10 adet 0,25 litrelik pet şişeler içerisinde sahte votka, 8 adet 0,7 litrelik cam şişelerde bandrolsüz kaçak rakı, 8 adet 1,5 litrelik pet şişeler içerisinde şekerli su, 1 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde ballı su, 5 adet 0,33 litrelik cam şişe içerisinde sahte rakı, 2 adet 0,5 litre içerisinde sahte rakı, 1 adet 1,5 litrelik hazır meyve suyu alkol karışımı sıvı madde, 5 adet 5 litrelik boş cam şişe, 41 adet 0,5 litrelik boş pet şişe, 31 adet 0,25 litrelik boş pet şişe ele geçiren bekçiler, el konulan aracı karakol kapısına çekerken gözaltına alınan Şaban T. polislere teslim edildi. Emniyet ve savcılık ifadesinde sahte içki ürettiğini itiraf edip, kapalı kasa kamyoneti “Mobil sahte içki imalathanesi”ne çeviren Şaban T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.