MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!
18.08.2019 - 12:51| İHA

Sakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklunun cinayetinde gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu şüpheli, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Sakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!

Olay, Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre dere kenarında vatandaşlarca boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu şüpheli Söğütlü-Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar geniş güvenlik önlemleriyle Geyve Adliyesine sevk edildi.

 

 

İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!Antalya’da, Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydaki otomobillerden birini terk edilmiş halde bulurken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

Sakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!

Sakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!

KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!

İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!

Sıradaki Haber