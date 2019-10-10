10.10.2019 - 12:28 | | DHA
Saksıda kenevir yetiştirince evine baskın yapıldı!
Bolu’da, evinde saksıda 2 kök Hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70), polis tarafından gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oturan B.Ö.'nün evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, saksıda yetiştirilen 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.