Salako filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Salako kaç yılında çekildi?

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?



Saf bir adam olan Salako’yu yaşadığı yerde kimse ciddiye almamaktadır. Genç adam gönlünü köyün ağasının kızı Emine’ye kaptırmıştır. Bir gün sevmediği bir adam ile evlendirilmeye zorlanan Emine, çareyi Salako’dan yardım istemekte bulur. Emine, kendisini kaçırması için Salako’ya baskı kurar ve bu sayede sevdiği adam Hamido’nun yanın gitmeyi planlar. Emine’nin baskıları sonucu genç kızı kaçıran Salako, eşeği Kadife ile birlikte köyden kaçmaya başlar. Emine’nin de kendisini sevdiğini düşünen Salako, gerçekten ikisinin evleneceğini düşünür. Hamido’ya ulaşmaya çalışırken Salako’yu da türlü bahanelerle kandıran Emine ise Hamindo’ya ulaştığında beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kalır. Hamido, Emine’nin kaçıp kendisine gelmesi ile dalga geçer ve genç kızı babasına götürmek için alıkoyar. Bu sırada yaşanan bir dizi tesadüf Salako’nun Hamido’yu ve diğer eşkıyaları alt etmesine neden olur. Herkesin saf olarak gördüğü Salako’nun eşkıyaları alt etmesi, kısa sürede köyde büyük ses getirir. Bu sırada Salako’da Emine’nin gerçek yüzünü görmeye başlar.



Film 12 Aralık 1974'te gösterime girmiştir.



SALAKO FİLMİ OYUNCULARI



Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Feridun Çölgeçen

Oktar Durukan