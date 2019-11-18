Salt’ta sessiz tanıklar

Gösterimin ardından İhraç, üretimleri İstanbul izlenimleri ve işin oluşumuna dair izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. 17 dakikalık Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar’ın (Türkçe; İngilizce altyazılı) gösterimi ve soru-cevap oturumu (Türkçe) herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşecek.