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18.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Salt’ta sessiz tanıklar

Berlin’de yaşayan ve 2018’de Kunststiftung NRW (Atelier Galata) ve Tarabya Kültür Akademisi’nden aldığı misafir sanatçı programı burslarıyla İstanbul’a gelen koreograf ve dansçı Jasmin İhraç’ın performatif filmi “Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar” (2019) 20 Kasım’da ilk kez SALT Beyoğlu’nda sunulacak.

Salt’ta sessiz tanıklar

Gösterimin ardından İhraç, üretimleri İstanbul izlenimleri ve işin oluşumuna dair izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. 17 dakikalık Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar’ın (Türkçe; İngilizce altyazılı) gösterimi ve soru-cevap oturumu (Türkçe) herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşecek. 

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir Hatları İşletmesi de İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal etti.
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