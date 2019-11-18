18.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Salt’ta sessiz tanıklar
Berlin’de yaşayan ve 2018’de Kunststiftung NRW (Atelier Galata) ve Tarabya Kültür Akademisi’nden aldığı misafir sanatçı programı burslarıyla İstanbul’a gelen koreograf ve dansçı Jasmin İhraç’ın performatif filmi “Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar” (2019) 20 Kasım’da ilk kez SALT Beyoğlu’nda sunulacak.
Gösterimin ardından İhraç, üretimleri İstanbul izlenimleri ve işin oluşumuna dair izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. 17 dakikalık Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar’ın (Türkçe; İngilizce altyazılı) gösterimi ve soru-cevap oturumu (Türkçe) herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşecek.