Şampiyon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. son bölümde Derviş'ten Fırat'a büyük hamle

ŞAMPİYON 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Derviş, sonunda torununa kavuşmuş ve aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Yıllar sonra kavuştuğu torunu Güneş’i en iyi koşullarda yaşatmayı istemektedir. Diğer yandan Fırat’ı uluslararası bir maça çıkarmaya ikna etmiştir. Fırat antrenmanlara başlar. Bu arada Fırat’ın Derviş’le çalıştığını Tansel’den öğrenen Suna yıkılmıştır. Artık Fırat ile görüşmek istemez. Babasından salonu devralan Zafer’i ise büyük bir borç dağı beklemektedir. Borçları ödeyebilmek için yakında yapılacak bir turnuvaya boksörlerini hazırlamaya başlar. Nesli ile Selvi’de ona yardım etmek için fikir bulurlar. Suna’nın anne ve babası evden ayrılır. Kerem dedesinin sadece tedavi amaçlı yurt dışına gittiğini sanmaktadır. Mücella’dan Derviş ile ilgili büyük bir sır öğrenen Tansel şok olur. Derviş’i devirip yerine geçmek için Derviş’in düşmanıyla iş birliği yapar. Derviş’in adamı Rüzgar Fırat’ın polis için çalıştığını düşündüğünü Derviş’e söyler. Bunun üzerine Derviş’in Fırat için bir planı vardır. Bu plan Fırat’ı zora sokacaktır.



ŞAMPİYON 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Şampiyon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...