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10.09.2019 - 16:59| İHA

Sancaktepe'deki okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul Sancaktepe’de bir lisede elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler hızla dışarı çıkarılırken büyük panik yaşayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sancaktepe'deki okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Sancaktepe’de Yenidoğan Çok Programlı Anadolu Lisesinde saat 16.30 sıralarında bodrum katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. O sırada okulda bulunan öğrenciler yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Öğrenciler okuldan hızla dışarı çıkarılırken durum itfaiyeye bildirildi. Yangın nedeniyle paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulan bir kız öğrenci, olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Öğretmenlerimiz tedbirli olduğu için çocukları hemen çıkartmışlar, sıkıntılı bir şey yok. Geçiyordum buradan ufak bit hareketlilik gördüm. Söndürdüler, sıkıntı yok” dedi.

 

 

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