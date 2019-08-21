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21.08.2019 - 13:01| AA

Şanlıurfa'da operasyon! 10 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisakları bulunduğu iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa'da operasyon! 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Haklarında terör örgütüyle irtibat ve iltisakları olduğu yönünde bilgiler elde edilen 15 şüpheli, kent merkezi ve ilçelerdeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen örgütsel nitelikte bez parçaları, yasaklı örgütsel kitaplar, örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı!Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.
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