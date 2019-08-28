Şans Topu 950. hafta çekilişi saat kaçta? Şans Topu 28 Ağustos çekilişi

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 6, 8, 10, 27, 31, + 4 olarak açıklandı. Şans Topu 949. hafta çekilişinde 5+1 bilen bir talihli 837.239,25 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli Niğde'nin Bor ilçesinden çıktı.

Şans Topu 949. hafta çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6.232,65 TL, 4+1 bilen 199 kişi 543,40 TL, 4 bilen 2.752 kişi 49,05 TL, 3+1 bilen 5.976 kişi 27,40 TL, 3 bilen 75.453 kişi 4,65 TL, 2+1 bilen 55.698 kişi 6,35 TL ve son olarak 1+1 bilen 183.864 kişi 3,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.