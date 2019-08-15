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15.08.2019 - 09:19

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu'nun 14 Ağustos'ta yapılan çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi ikramiyeyi bölüştü. İşte Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu oyununun 948. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 783 bin 751 lira 85'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 199 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 287 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 262 kişi 23'er lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 627 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 507 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 756 kişi 7 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 139 bin 513 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çanakkale'nin merkez ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı İşte kazandıran numaralar...

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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