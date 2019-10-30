MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Ekim Şans Topu çekilişi
30.10.2019 - 09:20 |

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Ekim Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 959. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilecek olan çekilişte 5+1 bilen talihli çıkmayınca 917.947,10 TL tutarındaki büyük ikramiye tutarı da devretti. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Ekim Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmayınca 917.947,10 TL tutarındaki büyük ikramiye tutarı da devretmişti. Geçtiğimiz hafta çekilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar ise 10, 14, 16, 26, 29 + 11 olarak belirlenmişti.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta 30 Ekim Şans Topu çekilişi

 

Binaya çarpan minibüs vatandaşları korkuttuSokak arasında yokuş aşağıya olan yolda dönmek isteyen yabancı uyruklu sürücünün idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak binaya çarptı. Vatandaşların panik yaşadığı kazada minibüs, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

Sesi duyup bahçeye çıktığında vahşete tanık oldu! 'Olayın şokunu üzerimizden atmadık'

Sesi duyup bahçeye çıktığında vahşete tanık oldu! 'Olayın şokunu üzerimizden atmadık'

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Sıradaki Haber