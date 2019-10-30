30.10.2019 - 09:20 |
Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Ekim Şans Topu çekilişi
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 959. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilecek olan çekilişte 5+1 bilen talihli çıkmayınca 917.947,10 TL tutarındaki büyük ikramiye tutarı da devretti. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?
Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmayınca 917.947,10 TL tutarındaki büyük ikramiye tutarı da devretmişti. Geçtiğimiz hafta çekilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar ise 10, 14, 16, 26, 29 + 11 olarak belirlenmişti.
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.