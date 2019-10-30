Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Ekim Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmayınca 917.947,10 TL tutarındaki büyük ikramiye tutarı da devretmişti. Geçtiğimiz hafta çekilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar ise 10, 14, 16, 26, 29 + 11 olarak belirlenmişti.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.