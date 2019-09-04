Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 4 Eylül Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 1, 15, 24, 32, 33 + 4 olarak belirlendi. 5+1 bilen bir talihli 842.112,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 16 kişi 5.093,65 TL, 4+1 bilen 167 kişi 650,70 TL, 4 bilen 2.243 kişi 60,60 TL, 3+1 bilen 5.082 kişi 32,30 TL, 3 bilen 69.285 kişi 5,10 TL, 2+1 bilen 50.169 kişi 7,10 TL ve son olarak 1+1 bilen 175.217 kişi 3,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.