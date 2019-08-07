07.08.2019 - 10:10
Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ Şans Topu çekilişi
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu 946. hafta çekilişinde 5+1 bilen bir kişi 797.794,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Bu akşam Şans Topu 947. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Peki çekiliş saat kaçta başlayacak?
Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 10, 13, 14, 18, 27 + 3 olarak belirlendi. Şans Topu 946. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi, 797.794,70 TL, 5 bilen 11 kişi, 7.020,15 TL, 4+1 bilen 445 kişi, 231,30 TL, 4 bilen 2.928 kişi 44,00 TL, 3+1 bilen 6.055 kişi 25,65 TL, 3 bilen 80.761 kişi, 4,15 TL, 2+1 bilen 54.299 kişi, 6,20 TL ve son olarak 1+1 bilen 172.873 3,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Şans Topu 947. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.