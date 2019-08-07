Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 10, 13, 14, 18, 27 + 3 olarak belirlendi. Şans Topu 946. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi, 797.794,70 TL, 5 bilen 11 kişi, 7.020,15 TL, 4+1 bilen 445 kişi, 231,30 TL, 4 bilen 2.928 kişi 44,00 TL, 3+1 bilen 6.055 kişi 25,65 TL, 3 bilen 80.761 kişi, 4,15 TL, 2+1 bilen 54.299 kişi, 6,20 TL ve son olarak 1+1 bilen 172.873 3,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu 947. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.