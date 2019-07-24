Şans Topu çekilişi saat kaçta? (24 Temmuz 2019)
Şans Topu çekilişi bu akşam 945. haftasını yaşayacak. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye Diyarbakır ve İstanbul'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak. Canlı yayın Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.
17 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5+1 bilen kişi sayısı : 2
5 bilen kişi sayısı : 14
4+1 bilen kişi sayısı : 216
4 bilen kişi sayısı : 2.463
3+1 bilen kişi sayısı : 6.222
3 bilen kişi sayısı : 73.685
2+1 bilen kişi sayısı : 56.387
1+1 bilen kişi sayısı : 181.503
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 414.379,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.729,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 495,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 54,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL