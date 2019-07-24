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24.07.2019 - 09:32

Şans Topu çekilişi saat kaçta? (24 Temmuz 2019)

Şans Topu çekilişi bu akşam 945. haftasını yaşayacak. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye Diyarbakır ve İstanbul'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

Şans Topu çekilişi saat kaçta? (24 Temmuz 2019)

Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak. Canlı yayın Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

17 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi saat kaçta (24 Temmuz 2019)

5+1 bilen kişi sayısı : 2
5 bilen kişi sayısı : 14
4+1 bilen kişi sayısı : 216
4 bilen kişi sayısı : 2.463
3+1 bilen kişi sayısı : 6.222
3 bilen kişi sayısı : 73.685
2+1 bilen kişi sayısı : 56.387
1+1 bilen kişi sayısı : 181.503

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 414.379,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.729,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 495,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 54,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

 

 

 

 

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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