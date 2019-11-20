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20.11.2019 - 10:01 |

Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor? 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için heyecan başladı. Şans Topu çekilişi bu akşam 962. haftasını yaşayacak. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak? 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor? 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu oynayan vatandaşlar, geçen hafta Şans Topu çekiliş sonuçlarını da merak ediyor. Şasn Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Adana, Aydın ve Mersin'e çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

13 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır

20 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi 21:15'te MPİ resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile açıklanacak.

Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdüAntalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan yakaladığı birini dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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