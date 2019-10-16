Şans Topu çekilişi saat kaçta? MPİ 16 Ekim Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 2 haftadır 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Şans Topu çekilişinde bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 3 milyon lirayı aşması bekleniyor.

Şans Topu 956. hafta çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4.107,80 TL kazanırken 4+1 bilen 226 kişi 533,40 TL, 4 bilen 2.977 kişi 50,60 TL, 3+1 bilen 6.212 kişi 29,15 TL, 3 bilen 87.539 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 56.450 kişi 7,00 TL, ve son olarak 1+1 bilen 179.918 kişi ise 4,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Şans Topu 957. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'de gerçekleştirilecek olan çekiliş ile sahibini bulacak. 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Şans Topu çekilişi Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.