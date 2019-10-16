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16.10.2019 - 09:48 |

Şans Topu çekilişi saat kaçta? MPİ 16 Ekim Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu 957. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. İki haftadır devreden Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftadan devreden büyük ikramiye tutarı 1.792.631,92 TL olarak açıklandı. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Şans Topu çekilişi saat kaçta? MPİ 16 Ekim Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 2 haftadır 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Şans Topu çekilişinde bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 3 milyon lirayı aşması bekleniyor.

Şans Topu 956. hafta çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4.107,80 TL kazanırken 4+1 bilen 226 kişi 533,40 TL, 4 bilen 2.977 kişi 50,60 TL, 3+1 bilen 6.212 kişi 29,15 TL, 3 bilen 87.539 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 56.450 kişi 7,00 TL, ve son olarak 1+1 bilen 179.918 kişi ise 4,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Şans Topu 957. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'de gerçekleştirilecek olan çekiliş ile sahibini bulacak. 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Şans Topu çekilişi Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

 

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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