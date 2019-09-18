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18.09.2019 - 21:52 |

Şans Topu sonuçları açıklandı! 18 Eylül Şans Topu çekiliş ve ikramiye sonuçları sorgula

18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez oyunu Şans Topu'nda milyonlarca vatandaş şansını denedi. Şans Topu'nda çekilen sonuçlara ilişkin aramalar yapan vatandaşlar için 18 Eylül Şans Topu çekilişinde çıkan şanslı numaraları bir araya getirdik...

Şans Topu sonuçları açıklandı! 18 Eylül Şans Topu çekiliş ve ikramiye sonuçları sorgula

Şans Topu'nda 953. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte 18 Eylül Şans Topu sonuçları...

18  EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI


Şans Topu sonuçları açıklandı 18 Eylül Şans Topu çekiliş ve ikramiye sonuçları sorgula





ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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