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20.11.2019 - 21:19 |

Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 962. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 20 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...

Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)


Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam da büyük heyecana sahne oldu. Peki Şans Topu'nda 5+1 bilen çıktı mı? İşte 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar...

20 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)





SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile bugünkü görüşmesine ilişkin, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.
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