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09.10.2019 - 21:18 |

Şans Topu sonuçları belli oldu! (9 Ekim MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez oyunu Şans Topu'nda milyonlarca vatandaş şansını denedi. Şans Topu'nda çekilen sonuçlara ilişkin aramalar yapan vatandaşlar için 9 Ekim Şans Topu çekilişinde çıkan şanslı numaraları bir araya getirdik...

Şans Topu sonuçları belli oldu! (9 Ekim MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Milli Piyango İdaresi tarafında her Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 9 Ekim MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 11, 14, 28, 31 + 1

Şans Topu sonuçları belli oldu (9 Ekim MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)



ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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