Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Kasım Şans Topu çekilişi

Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 960. haftasını yaşayacak. MPİ tarafından başlatılacak olan Şans Topu çekilişi 21:15'de başlayacak. Canlı yayında çekiliş bittikten sonra, 6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ resmi internet sayfasında yerini alacak.

30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



