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06.11.2019 - 09:19 |

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Kasım Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans topu çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat kaç başlayacak? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Kasım Şans Topu çekilişi

Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 960. haftasını yaşayacak. MPİ tarafından başlatılacak olan Şans Topu çekilişi 21:15'de başlayacak. Canlı yayında çekiliş bittikten sonra, 6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ resmi internet sayfasında yerini alacak.

30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak 6 Kasım Şans Topu çekilişi

Lüferin kilogram fiyatı bir haftada 60 lira düştüLezzetiyle sofraların vazgeçilmez balıklarından olan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferin geçen hafta 180 lira olan kilogram fiyatı bu hafta 120 liraya kadar düştü.
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