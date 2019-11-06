06.11.2019 - 09:19 |
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Kasım Şans Topu çekilişi
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans topu çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat kaç başlayacak? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 960. haftasını yaşayacak. MPİ tarafından başlatılacak olan Şans Topu çekilişi 21:15'de başlayacak. Canlı yayında çekiliş bittikten sonra, 6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ resmi internet sayfasında yerini alacak.
30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI