Savant sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Savant sendromu olan ünlüler

Savant sendromu, ağır düzeyde gelişimsel ya da zihinsel yetersizliklerin yanında çoğu insanda bulunmayan sıra dışı zihinsel becerileri olan kişileri tanımlamaktadır. Kişinin genel zeka düzeyi ortalamanın altında olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi sahibidir.



SAVANT SENDROMUNUN NEDENLERİ



Savant sendromunun nedenleri 2004’e kadar bilinmiyordu. Bazı araştırmacılar bunun gen veya genlerdeki bir değişiklikten kaynaklandığını, bazılarının bunun sağ hemisferde meydana gelen bu hasarı telafi eden beynin sol yarımküresine bir çeşit zarar verdiğine inanıyor. Bununla birlikte, sendromun nedenleri açık değildir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.



SAVANT SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?



Bazı savantlarda ise nörolojik olarak anormal bir durum söz konusudur. Bilinen bazı otistik savant hastalarında beynin sol yarıküresindeki sıradışılığa rastlanır. Ancak bazı durumlarda ise hasta normal görünüme sahiptir. Öte yandan bu hastaların neden bazı alanlarda süper zekaya sahip oldukları bilimsel olarak henüz tespit edilememiştir. Dünya çapında binlerce savant hastası olduğu biliniyor. Ancak tanısı konmamış hastalarla birlikte bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Hastalığın tanısın tam olarak konulabilmesi için otizimli bireyin ya da savant hastasının yakından takip edilmesi ve ilgi alanlarının izlenmesi gerekiyor.



SAVANT SENDROMU TEDAVİSİ!



Savant sendromu herhangi bir dezavantaj barındırmaz. Aksine bu sendrom ile sanatçı olan bir sürü insan vardır. Bu nedenle tedavi edilmesi gerekmeyen bir sendromdur. Genellikle savant sendromuna eşlik eden ve zararlı etkileri bulunan alt bozuklukların tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle doktorlar savant sendromuna değil altındaki zararlı zihinsel durumlara odaklanırlar. Bunun tedavisi de psikolojik danışmanlıktır. Otizmin tedavisi yoktur.



SAVANT SENDROMU OLAN ÜNLÜLER





Alonzo Clemons, Amerikalı heyketraş

Tony DeBlois, kör Amerikalı müzisyen

Leslie Lemke, kör Amerikalı müzisyen

Jonathan Lerman, Amerikalı sanatçı

Thristan Mendoza, Filipinli marimba dahisi

Derek Paravicini, kör Britanyalı müzisyen

Matt Savage, Amerikalı otistik jazz dahisi

Henriett Seth-F., Macar otistik bilgin, şair, yazar ve sanatçı

Daniel Tammet, Britanyalı otistik savant

Stephen Wiltshire, İngiliz mimar sanatçı

Richard Wawro, İskoç sanatçı

Daniel Tammet, İngiliz yazar