Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kılıç Timi geri döndü ve...

SAVAŞÇI 78. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kılıç Timi geri döndü, şimdi dağlar düşünsün! Yüzbaşı Kağan Bozok komutasında bir araya gelen Kılıç Timi’nin ilk görevi, Markus’un elindeki, İlyas’ın da içinde olduğu Kartal Timi’ni kurtarmaktır. Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın planıyla adım adım hedefe yürürken, terörist ele başı Markus’un kafasına silah dayadığı Başçavuş Ali Çekiç için, zaman tükenmiştir.



Astsubay İlyas, Ali Başçavuşu kurtarmak için çareler ararken, Kılıç Timi’nin hamlesi işe yarayacak mıdır? Diğer taraftan karargahta herkesi şok eden bir gelişme yaşanır. Kopuz Albay’ın dikkatini çeken bir detay, Kutalmış Paşa’nın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterir. Kopuz Albay hemen harekete geçerken, şimdi Ankara’da da zamana karşı bir yarış başlamıştır.



SAVAŞÇI 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...