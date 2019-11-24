24.11.2019 - 15:28 |
Savaşçı 83. bölüm fragmanlarında Kopuz Albay'ın dikkati felaketi önlüyor!
Savaşçı dizisi 83. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Savaşçı dizisinde Markus, Albay'ı görüntülü arayarak sınıra düzenlenecek olan bombalı eylemin sinyallerini veriyor. Sınıra yaklaşan bomba yüklü aracı durdurmaya çalışan askerler büyük ölçüde bunu başarsa da patlama gerçekleşiyor. Savaşçı dizisi yeni bölümde Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı ise büyük felaketin yaşanmasına engel oluyor!
Savaşçı dizisi 83. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı dizisinde bu hafta Markus, Kopuz Albay'ı görüntülü olarak arıyor ve sınırdaki üsse düzenlenecek olan bombalı saldırının mesajlarını veriyor. Askerler üsse yaklaşan bomba yüklü aracı güçlükle durdurmayı başarsa da araç infilak ediyor. Olayın ardından Kılıç Timi ile birlikte olay yerine intikal eden Kopuz Albay, yaşanan bu olayı Markus'un dikkat dağıtmak için yaptığının farkına varıyor. Kopuz Albay'ın bu ayrıntıya dikkat etmesi ise büyük bir felaketin önüne geçilmesini sağlıyor.
SAVAŞÇI 83. BÖLÜM FRAGMANI
SAVAŞÇI 83. BÖLÜM 2. FRAGMANI
MSB sosyal medya hesabından duyurduMilli Savunma Bakanlığı görüntüleri, "Barış Pınarı Harekâtı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu’nun tadilatını da yapıyor." notuyla paylaştı.