Savaşçı 83. bölüm fragmanlarında Kopuz Albay'ın dikkati felaketi önlüyor!

Savaşçı dizisi 83. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı dizisinde bu hafta Markus, Kopuz Albay'ı görüntülü olarak arıyor ve sınırdaki üsse düzenlenecek olan bombalı saldırının mesajlarını veriyor. Askerler üsse yaklaşan bomba yüklü aracı güçlükle durdurmayı başarsa da araç infilak ediyor. Olayın ardından Kılıç Timi ile birlikte olay yerine intikal eden Kopuz Albay, yaşanan bu olayı Markus'un dikkat dağıtmak için yaptığının farkına varıyor. Kopuz Albay'ın bu ayrıntıya dikkat etmesi ise büyük bir felaketin önüne geçilmesini sağlıyor.

SAVAŞÇI 83. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 83. BÖLÜM 2. FRAGMANI