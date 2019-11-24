Savaşçı 83. son bölümde Markus'tan ölümcül hamle! 84. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 83. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus'un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır… Kağan ve Yörük Haydar'ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay'ı telefonla arayarak Yüzbaşılar'ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus'un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid'le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir. Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus'un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus'un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…



SAVAŞÇI 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...