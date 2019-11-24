Savaşçı 83. son bölümde Markus'tan ölümcül hamle! 84. yeni bölüm fragmanı...
FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı 83. yeni bölümüyle oldukça heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Markus'un ölümcül hamlesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SAVAŞÇI 83. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus'un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır… Kağan ve Yörük Haydar'ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay'ı telefonla arayarak Yüzbaşılar'ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus'un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid'le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir. Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus'un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus'un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…
SAVAŞÇI 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...