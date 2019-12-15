Savaşçı 86. son bölümde Kopuz Albay'dan hayati karar! 87. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 86. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kopuz Albay hayatının en büyük kararını veriyor! Doğu Türkistanlı kafileye ulaşan Turan Timi, dönüş yolunda Sara ve adamlarının saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Teröristler tarafından atılan roket Çiğdem Teğmen’in yakınlarında patlarken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi, arkadaşlarını ateş çemberinden çıkarmak için şimdi daha hızlı olmak zorundadır. Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay’ın karargahta gergin bekleyişi sürerken Sara’yla ilgili gelişen beklenmedik bir durum, kafaları karıştırır. Ancak Markus’un pes etmeye niyeti yoktur. Kılıç Timi’ni ortadan kaldırmak için yaptığı planı hemen devereye sokarken, Üsteğmen Batur’un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay’ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…



SAVAŞÇI 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...