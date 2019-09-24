Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı

Savaşçı dizisinin merakla beklenen fragmanları yayınlandı. Hem de iki fragman üst üste... Birçok dizi yeni sezona merhaba derken fragmanların yayınlanmasıyla birlikte "Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme geldi.

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı yeni sezon fragmanları yayınlanırken fragmanda net tarih geçilmedi ve "Çok yakında" ibaresi yer aldı. Dizinin ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.