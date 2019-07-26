26.07.2019 - 11:07| İHA
Savcılık düğmeye bastı! 11 ilde eş zamanlı operasyon başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yabancı terörist savaşçı kapsamında bulunan yabancı şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ayrıntılar birazdan...
Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.