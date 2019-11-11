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11.11.2019 - 23:19 | | DHA

Say say bitmiyor! Hepsi ele geçirildi

Malatya'da, polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 683 sikke ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Say say bitmiyor! Hepsi ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde isimleri açıklanmayan şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 683 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiye 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet'ten yasal işlem yapıldı. 

Say say bitmiyor Hepsi ele geçirildi

 

 

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