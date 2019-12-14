14.12.2019 - 10:04 |
Sayısal Loto 1279. hafta çekililişi bu akşam saat kaçta? 14 Aralık Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da Çarşamba akşamı gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1278. hafta çekilişinde 6 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 1.173.680,05 TL'nin sahibi oldu.
Sayısal Loto çekililşinde 5 bilen 89 kişi, 5.275,60 TL, 4 bilen 4.836 kişi 73,35 TL, ve son olarak 3 bilen 83.970 kişi 11,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Sayısal Loto 1279. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
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7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.