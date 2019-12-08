Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleştirilen Sayısal Loto 1277. hafta çekilişinde 6 bilen iki talihli 1.615.350,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kazanan tatlihliler İstanbul/Bağcılar, İzmir/Bornova ilçelerinden çıktı.

Sayısal Loto 1277. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 143 kişi, 5.736,65 TL, 4 bilen 7.542 kişi 81,30 TL, ve son olarak 3 bilen 138.342 kişi 11,85 TL tutarında ikremiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

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