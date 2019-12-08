08.12.2019 - 09:44 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1277. hafta çekilişinde 6 bilen iki kişi 1.615.350,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleştirilen Sayısal Loto 1277. hafta çekilişinde 6 bilen iki talihli 1.615.350,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kazanan tatlihliler İstanbul/Bağcılar, İzmir/Bornova ilçelerinden çıktı.
Sayısal Loto 1277. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 143 kişi, 5.736,65 TL, 4 bilen 7.542 kişi 81,30 TL, ve son olarak 3 bilen 138.342 kişi 11,85 TL tutarında ikremiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Bakmayın böyle küçük göründüğüne! Tek ısırıkta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.