Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto 1244. hafta çekiliş sonuçları Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirildi. İşte Sayısal Loto 1244. hafta çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar...

Sayısal Loto 14 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak açıklandı. 5 haftadır devreden Sayısal Loto'da bu haftada altı bilen çıkmadı ve 6. devir gerçekleşti. Bu hafta Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 10.261.629,32 TL olarak açıklandı. Sayısal Loto 1244. hafta çekilişinde 5 bilen 159 kişi 3.514,95 TL, 4 bilen 4.059 kişi 103,85 TL, ve son olarak 3 bilen 77.408 kişi 14,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.