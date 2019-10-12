12.10.2019 - 20:54 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? Merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanı sona erdi. 1261. Haftasını yaşayan Sayısal Loto sonuçları için arayış başladı. İşte 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
12 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları 5 - 6 - 21 - 27 - 37 - 46