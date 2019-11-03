Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar...

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişi yoğun ilgi gördü. İşte 2 Kasım Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

2 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 104

4 bilen kişi sayısı : 6.371

3 bilen kişi sayısı : 133.053

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.274.196,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.010,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,05 TL