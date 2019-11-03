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03.11.2019 - 09:43 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, sonuçlar için arayışa koyuldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları dün akşam belli oldu. İşte 2 Kasım 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar...

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişi yoğun ilgi gördü. İşte 2 Kasım Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

2 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu İşte kazandıran numaralar...

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 104
4 bilen kişi sayısı : 6.371
3 bilen kişi sayısı : 133.053

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.274.196,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.010,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,05 TL

 

İnşaat işçileri ısınmak için ateş yaktıKars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı gece eksi 15’e düşerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 11’i gösterdi.
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