03.11.2019 - 09:43 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, sonuçlar için arayışa koyuldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları dün akşam belli oldu. İşte 2 Kasım 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişi yoğun ilgi gördü. İşte 2 Kasım Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
2 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 104
4 bilen kişi sayısı : 6.371
3 bilen kişi sayısı : 133.053
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.274.196,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.010,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,05 TL