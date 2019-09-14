Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği Sayısal Loto'da bu akşam 1252. hafta çekilişi Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.145.291,40 TL'de devretmişti.

Sayısal Loto'da bu akşam gerçekşeştirilecek olan 1253. hafta çekilişi Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Sayısal Loto 1252. hafta çekilişinde 5 bilen 62 kişi 7.389,80 TL, 4 bilen 3.556 kişi 97,25 TL, 3 bilen 67.951 kişi 13,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.