Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu akşam ikinci çekiliş yapılacak. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 282 bin 530 liralık ikramiye devir etmişti. Bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

26 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak Sayısal Loto çekilişi 21.15'te canlı olarak yayınlanacak.

Çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.