Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da ilk çekiliş bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş ikramiye kazanmıştı.

4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamları yapılan çekilişi saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası üzerinde canlı olarak yayınlanmaktadır.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizden kontrol edebileceksiniz.