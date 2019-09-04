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04.09.2019 - 08:19

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Eylül 2019

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da ilk çekiliş bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş ikramiye kazanmıştı.

4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamları yapılan çekilişi saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası üzerinde canlı olarak yayınlanmaktadır.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizden kontrol edebileceksiniz.

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