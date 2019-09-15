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15.09.2019 - 09:22 |

Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun dün akşam yapılan çekilişinde 6 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. İşte 14 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2019... Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1253. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 35 bin 671 lira 10'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam, 6 milyon 49 bin 580 lira ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Bakırköy ve Beşiktaş ile İzmir'in Konak ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 EYLÜL 2019

Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

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