Sayısal Loto sonuçları açıklandı (17 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

17 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



6, 15, 25, 27, 36, 44







SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI