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20.07.2019 - 21:17

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanan numaralar belli oldu. İşte 20 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişte şanslı 6 numara belli oldu.

Sayısal Loto oyununun 1237. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 929 bin 500 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 313 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Osmaniye'nin merkez ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 4 milyon 647 bin 488 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 542 bin 906 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 860 bin 645 lira 97 kuruş kamuya aktarılacak.

20 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 - 13 - 21 - 24 - 36 - 48

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