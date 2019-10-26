2. devir... Sayısal Loto sonuçları açıklandı...

Her hafta oynayanlarına yüz binlerce lira ödül dağıtan Sayısal Loto'nun 26 Ekim tarihli çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 1265. çekilişinde 4-6-21-29-30-47 numaraları geldi. Bu çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve 3.427.016,44 TL deretti. Böylelikle 2. kez devir yaşanmış oldu.

Sayısal Loto oyununun 1265'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3.427.016,44 TL tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95'er lira ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.