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26.10.2019 - 21:32 |

2. devir... Sayısal Loto sonuçları açıklandı...

Sayısal Loto'nun 1265. çekilişi az önce gerçekleşti. 26 Ekim tarihinde canlı yayınlanan çekilişte 4-6-21-29-30-47 numaraları geldi. Bugün de 6 şanslı numarayı bilen olmadı ve 3.427.016,44 TL bir sonraki çekilişe kaldı.

2. devir... Sayısal Loto sonuçları açıklandı...

Her hafta oynayanlarına yüz binlerce lira ödül dağıtan Sayısal Loto'nun 26 Ekim tarihli çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 1265. çekilişinde 4-6-21-29-30-47 numaraları geldi. Bu çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve 3.427.016,44 TL deretti. Böylelikle 2. kez devir yaşanmış oldu.

2. devir... Sayısal Loto sonuçları açıklandı...

Sayısal Loto oyununun 1265'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3.427.016,44  TL tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95'er lira ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

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