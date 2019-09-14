Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1253. çekilişte 3 kişinin yüzü güldü

Her hafta zengin olma umuduyla oynanan Sayısal Loto'nun 14 Eylül çekilişi gerçekleşti. Geçen çekilişten bu haftaya 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretmişti. 1253. hafta çekilişinde 01-06-12-15-19-26 numaraları düşerken İstanbul Bakırköy, İstanbul Beşiktaş ve İzmir Konak'tan 3 kişi 1.035.671,10 TL kazandı.



5 bilen 193 kişi 4.066,10 TL, 4 bilenler 85,05 TL ve 3 bilenler 12,45 TL aldı.

EÇEN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.