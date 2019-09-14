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14.09.2019 - 20:42 |

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1253. çekilişte 3 kişinin yüzü güldü

1253. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçen çekilişte devir yaşanırken bu hafta 3 kişi büyük ikramiye kazandı. Talihliler 1 milyon 35 bin 671 lira 10 kuruş kazandı.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1253. çekilişte 3 kişinin yüzü güldü

Her hafta zengin olma umuduyla oynanan Sayısal Loto'nun 14 Eylül çekilişi gerçekleşti. Geçen çekilişten bu haftaya 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretmişti. 1253. hafta çekilişinde 01-06-12-15-19-26 numaraları düşerken İstanbul Bakırköy, İstanbul Beşiktaş ve İzmir Konak'tan 3 kişi 1.035.671,10 TL kazandı. 

Sayısal Loto sonuçları belli oldu İşte 1253. çekilişte 3 kişinin yüzü güldü


5 bilen 193 kişi 4.066,10 TL, 4 bilenler 85,05 TL ve 3 bilenler 12,45 TL aldı.

EÇEN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.
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