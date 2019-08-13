Sayısal Loto'da büyük ikramiye katlanıyor! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 5 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da 8.864.903,16 TL'ye ulaştı. Yarın akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişine gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 10 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Sayısal Loto 1243. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 12, 41, 45 ve 49 olarak belirlenmişti. Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5 bilen 121 kişi 7.746,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 7.196 kişi 98,30 TL ve son olarak 3 bilen 144.365 kişi 12,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Sayısal Loto 1244. hafta çekilişi yarın akşam 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.