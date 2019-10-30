Schengen vizesi için hangi belgeler gerekli? Vize başvurusu nasıl yapılır?

Yeni ülkeler görmek seyehat etmek son dönemde oldukça revaçta! Küreselleşen dünyada insanlar sosyal medyanın da büyük katkısı ile birçok ülkeye ait güzellikleri sosyal ağlar aracılığı ile görüp araştırıbiliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumda göz önünde bulundurulursa Avrupa en çok seyahat edilmek istenen ülkeler arasında yer alıyor. İtalya, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya gibi birçok ülke Türklerin tercih ettiği tatil rotaları arasında yer alıyor. Ülkeleri ziyaret esnasından gerekli en önemli belge olarak ise vize karşımıza çıkıyor. Peki Avrupa'nın hemen hemen tamamına yakınında istenen Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır?

SCHENGEN VİZE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER?

Schengen vizesine başvurusu öncesinde en önemli belge elbette Pasaport. Pasaportu aldıktan sonra gidiş amacınız ve gideceğiniz ülkeye göre seçim yaptıktan sonra randevu alın. Randevunuzu belgelerinizi hazırlayabileceğiniz bir tarih belirleyerek almanızda fayda var.

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, Biometrik Fotoğraf, Seyehat Sağlık Sigortası, Vize Harcı, Seyahat rezarvasyonları, Konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren çıktı veya belge.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor.

Çalışma ve İzin Belgesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası Fotokopisi, Çalışma Evrakları, İş Sözleşmesi, Maddi Gelir evrakları ve teminat