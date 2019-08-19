Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 23 Eylül 2011 yılında vizyona giren film toplamda 95.430 seyirci tarafından izlenirken 1.020.280,50 TL hasılat elde etti. Peki Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

SEÇKİN TETİKÇİLER (KİLLER ELİTE) FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young, Yvonne Strahovski, Ben Mendelsohn, Adewale Akinnuoye Agbaje yer alıyor.

SEÇKİN TETİKÇİLER (KİLLER ELİTE) FİLMİ KONUSU

İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat dostunu kurtarmak için girişeceği bu macerada, karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan bulunmaktadır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Aksiyon filmlerinin karizmatik oyuncusu Jason Statham ve yılların eskitemediği oyuncu Robert De Niro, The Killer Elite filminde biraraya geliyorlar.