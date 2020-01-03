Hafta içi her gün Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması ekrana geldi. Her cuma ise haftanın finali gerçekleşti. Tartışmaların eksik olmadığı yarışmada tüm haftanın puanları toplandı. Son noktayı ise Seda Sayan koydu. Programı izleyemeyenler şimdi sık sık "Seda Sayan ile Yemekteyiz'i kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de kim birinci oldu?" sorusunu sordu.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ'İ KİM KAZANDI?

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in hafta finali gerçekleşti. Haftanın birincisi Seda Sayan'dan aldığı 8 puanla Ezgi oldu.