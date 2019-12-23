Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı oyuncuları isimleri
Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde ne olacak. Nare kızını kurtarabilecek mi? Sancar ve Melek için yeni bir macera başlıyor. İşte Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı ve oyuncuları...
Yeni dizi Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Bu akşam 2. bölümü yayınlanacak Sefirin Kızı'nda neler olacak? İşte 2. bölümden merak edilen detaylar...
SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.
Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.
Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.
Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.
SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI İSİMLERİ
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare-Neslihan Atagül Doğulu
Gediz-Uraz Kaygılaroğlu
Yahya-Doğukan Polat
Elvan-Hivda Zizan Alp
Refika-Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın-Erhan Alpay
Güven-Erdal Küçükkömürcü
Halise-Gonca Cilasun
Menekşe-Tülin Yazkan
Müge-Esra Kızıldoğan
Zehra-Cemre Öktem
Kavruk Ömer-Edip Tepeli
Melek-Beren Gençalp