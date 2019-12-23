Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı oyuncuları isimleri

Yeni dizi Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Bu akşam 2. bölümü yayınlanacak Sefirin Kızı'nda neler olacak? İşte 2. bölümden merak edilen detaylar...

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI İSİMLERİ

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare-Neslihan Atagül Doğulu

Gediz-Uraz Kaygılaroğlu

Yahya-Doğukan Polat

Elvan-Hivda Zizan Alp

Refika-Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın-Erhan Alpay

Güven-Erdal Küçükkömürcü

Halise-Gonca Cilasun

Menekşe-Tülin Yazkan

Müge-Esra Kızıldoğan

Zehra-Cemre Öktem

Kavruk Ömer-Edip Tepeli

Melek-Beren Gençalp