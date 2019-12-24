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24.12.2019 - 00:32 |

Sefirin Kızı 2. bölümde Nare'den sürpriz hamle! Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı...

Kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizi Sefirin Kızı 2. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 2. bölümüne Nare'nin sürpriz hamlesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Sefirin Kızı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 2. bölümde Nare'den sürpriz hamle! Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare'nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar'dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır. Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan. Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
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