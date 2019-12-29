Sefirin Kızı 3. yeni fragman - Nare ve Sancar yakınlaşıyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? Sefirin Kızı dizisi ilk bölümünden itibaren ilgi görmeye ve bazı sahneleriyle çok konuşulmaya başladı. Sefirin Kızı dizisini takip edenler, yeni bölümde Nare ve Sancar'ın kızı Melek'in durumu ne olacak merak ediyor.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI